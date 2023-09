Josje Huisman beleeft een prima zwangerschap, al begint haar groeiende buik stilaan voor ongemak te zorgen, zo vertelt ze op Instagram.

Het gaat goed met Josje Huisman, die in verwachting is van haar eerste kindje met Leon Tanate. De 37-jarige zangeres zit inmiddels al over de helft van haar zwangerschap. Ook weten we al dat het een broertje wordt voor haar zoontje Kamari (4).

Gewiebel

Op Instagram deelde Josje een foto waarop ze in een zomerse jurk poseert en uitlegt hoe de zwangerschap vordert. «Mijn favoriete zomerjurk blijkt ook een perfect passende jurk te zijn voor mijn alsmaar groeiende buik. Alles verloopt goed, hoor! Veel gewiebel in mijn buik. De nachten zijn onrustiger omdat ik niet meer (lang) kan liggen zoals ik liefst lig enz. Buik zit soms wat in de weg. Maar over het algemeen alles onder controle», klinkt het.

Instagram / @josjecoos



Lees ook

zwangere-josje-ex-k3-poseert-ondergoed-ik-heb-het-gevoel-dat-ik-nu-al-uit-elkaar

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/josje-ex-k3-geeft-update-over-zwangerschap-de-nachten-zijn-onrustiger