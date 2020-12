Dat laat ze zelf weten aan haar 24.3 miljoen volgers op Instagram.

Zeggen dat Bella Thorne populair is op Instagram, is dus een understatement. Ze post dan ook vaak leuke foto’s en filmpjes op haar pagina.

Wat ze blijkbaar óók soms doet, is pikante privéberichtjes sturen. Moet ze vooral doen als ze dat graag doet, maar ‘t is dan wél handig om naar de juiste persoon te sturen, natuurlijk. Daar ging het blijkbaar even fout.

‘Sorry hiervoor!’

“Wanneer je per ongeluk naaktfoto’s naar je mama stuurt…”, opent ze op Instagram. “Sorry hiervoor”, richt ze zich tot haar mama. “Ik denk aan jou, baby”, had ze bij de originele foto geplaatst. “Ik denk niet dat dit voor mij bedoeld is”, reageerde mama Tamara droogjes.

In geen tijd gaat onderstaand filmpje nu viraal. “Ik ga kapot”, laat iemand weten. “Mijn god…”, klinkt het verder. “Stuur ze anders per ongeluk maar naar mij”, reageert een hoopvolle volger nog. Goed geprobeerd, denken we dan.

Foto: Instagram