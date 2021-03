Sinds de twee zich verloofden in 2017 is er al heel wat inkt gevloeid over Meghan Markle en haar prins Harry. De media aarzelden niet om de Amerikaanse actrice in het vizier te nemen. Bij zij die de geschiedenis van het Britse koningshuis een beetje kennen, deed de mediastorm ongetwijfeld een belletje rinkelen.

Het is tenslotte nog niet zo lang geleden dat Harry’s moeder, oftewel Lady Di, ook het slachtoffer werd van de tabloids. Dat verhaal kende destijds een desastreuze afloop – iets waar Harry duidelijk nog steeds mee kampt.

Verhuis naar de VS

Sinds Harry en Meghan naar de Verenigde Staten verhuisden, hebben de twee nog geen ophefmakend interview gegeven. Daar brengt niemand minder dan Oprah nu verandering in. De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid wist het koppel te strikken voor een dubbelinterview in hun tuin in Montecito.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021

Televisiegeschiedenis in de maak?

Het uiteindelijke interview wordt zondag 7 maart uitgezonden op CBS, maar de televisiezender wilde het publiek alvast een voorsmaakje geven. Er werden daarom twee trailers losgelaten op het wereldwijde web en die beloven een spraakmakend stukje televisiegeschiedenis. Uiteraard wordt er veel aan de verbeelding overgelaten, maar een uitspraak van Oprah is alvast opvallend: “Zweeg je of werd je verplicht om te zwijgen?” Harry heeft het bovendien over zijn moeder en er lijkt ook een “breekpunt” geweest te zijn. Wordt vervolgd.

