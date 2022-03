Jennifer Lopez in lingerie verbaast volgers: «Je wordt gewoonweg niet ouder!» (foto)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze in een sensueel lingeriesetje poseert. Haar volgers overladen haar met complimenten.

Jennifer Lopez waagde zich onlangs aan een lingeriesetje van het Italiaanse kledingmerk Dolce & Gabbana. Het resultaat is verbluffend, en al zeker als je weet dat ze 52 lentes telt.

Gelukzak

Haar volgers zijn dezelfde mening toegedaan. Ze benadrukken tevens dat de Amerikaanse acteur Ben Affleck (49), met wie Jennifer sinds kort opnieuw samen is, zich gelukkig mag prijzen met zo’n vrouw. «De knapste vrouw ter wereld», «Je wordt gewoonweg niet ouder», «Koningin van de eeuwige jeugd», «Adembenemend mooi», en «Ben is de gelukkigste man ter wereld», lezen we onder meer in de reacties.

