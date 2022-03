‘Temptation’-Delphine openhartig: «Mijn leven erna is heel moeilijk geweest»

Delphine onthult op Instagram dat ze geen makkelijke periode heeft beleefd na ‘Temptation Island’.

Delphine deed vorig jaar met Bert mee aan het verleidingsprogramma. Hun 10-jarige relatie overleefde de verleidingstest echter niet. De druppel voor Bert was het feit dat Delphine onthulde dat hij tot twee keer toe naar een masseuse geweest was. Ze gingen nadien dan ook uit elkaar. Niet veel later vond Bert de liefde bij Kelly, en ook Delphine heeft intussen een nieuwe relatie, met ene Thomas.

Veel geleerd

De 27-jarige brunette hield vandaag een vragenuurtje op Instagram. Toen iemand haar vroeg of ze spijt heeft van haar deelname, antwoordde ze het volgende. «Och ja, spijt… Mijn leven na ‘Temptation’ is al heel moeilijk geweest! Ik heb er veel geleerd, maar ook veel door meegemaakt», klinkt het.

Botox

Iemand anders vroeg haar of ze cosmetische ingrepen, zoals botox of fillers, wil laten doen. «Het is niet omdat ik meegedaan heb aan ‘Temptation’ dat ik dat ineens allemaal ga laten doen. Dus nee, dat doe ik nooit!», verzekert ze.

Instagram Stories / @delphinedevrieze

Lees ook

‘Temptation’-Delphine heeft nieuwe vriend en deelt liefdevolle foto van hun tweetjes



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/temptation-delphine-openhartig-mijn-leven-erna-heel-moeilijk-geweest