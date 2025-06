Hoogzwangere Ianthe Tavernier toont haar bolle buik: “Zo mooi!” (foto’s)

Ianthe Tavernier heeft op Instagram enkele mooie kiekjes gedeeld waarop haar zwangere buik volop te zien is. “Mooi zwanger”, klinkt het in de reacties.

Nog twee weken, en dan verwelkomen Ianthe Tavernier en haar partner Joren Dumont hun eerste kindje. Het koppel maakte eerder al bekend dat het om een meisje gaat. De 36-jarige ‘De Buurtpolitie’-actrice postte op Instagram enkele liefdevolle foto’s waarop haar bolle buik in de kijker staat. “Hallo daar! Ik ben het, minibaby Dumont, live vanuit ‘Studio baarmoeder’! Ik laat even laten weten dat ik onderweg ben en dat alles keigoed met me gaat. Nog twee weken… Als ik jullie was, zou ik alvast beginnen smelten”, glundert ze erbij.

Nog even genieten met z’n tweetjes

In de comments treffen we niets dan complimenten aan. Én steun voor hét moment. “Prachtige foto”, “Mooi zwanger”, “Voor elk moment dus! Zo spannend! Geniet nog van die momenten met z’n tweetjes! Veel succes als het zover is!”, “Zo mooi!”, en “Jullie stralen”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram