Annelien Coorevits beleeft oepsmomentje tijdens podcast: “Dat klinkt fout” (video)

Geestig momentje tijdens de podcast van Annelien Coorevits en haar zus Stephanie. Op een bepaald moment ging het over… de achterdeur.

In ‘De Zussen Coorevits’, de podcast van Annelien en Stephanie, bespreken ze op openhartige wijze de grote en kleine dingen van het leven. Onlangs merkte Stephanie op dat, wanneer ze bij Annelien thuis langskomt, haar wasruimte altijd zo goed ruikt. Annelien krijgt die opmerking wel vaker te horen. “Iedereen zegt dat. Ik ben trots dat… Iedereen komt via de achterdeur”, waarna ze even vertwijfeld kijkt. “Dat klinkt fout…”, beseft ze plots. Haar zus barst in lachen uit. “Jij bent gewoon een zieke geest”, lacht Annelien.

Lachende kijkers

Het fragment zorgt ook bij de kijkers voor heel wat hilariteit. “Zalig gewoon, vooral Stephanie haar lach, geweldig!”, “Jullie zijn gewoonweg de max”, “Zo genoten van deze aflevering, echt veel gelachen! Ik kijk elke week weer uit naar de volgende”, en “Proficiat met jullie derde seizoen. Ik kan niet wachten”, klinkt het in de reacties.

