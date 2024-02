Beyoncé verbaast fans met wel zeer gewaagde outfit: “Mijn God!” (foto)

Groot nieuws voor de fans van Beyoncé!

De populaire zangeres maakte gretig gebruik van de ‘Super Bowl’-reclame van Verizon, waarin ze de hoofdrol speelt. Aan het einde van de reclamespot hint Beyoncé namelijk naar nieuwe muziek. En op Instagram bevestigt ze nu de komst van een nieuwe plaat: “Renaissance: act II”. Dat doet ze met een wel erg opvallend beeld. De meer dan 319 miljoen volgers van de dame weten met hun vreugde ook bijna geen blijf meer, zo blijkt.

“TEXAS HOLD ‘EM and 16 CARRIAGES out now”, voegt Beyoncé toe aan onderstaande foto. Twee nieuwe nummers van de nieuwe plaat die nu dus al te beluisteren vallen. We zien de zangeres poseren in een wel erg gewaagde outfit. En op positieve reacties moet ze niet lang wachten.

“Mijn God!”

In geen tijd stromen de lovende commentaren binnen. “Mijn God”, klinkt het. “Dit is de beste dag van mijn leven”, gaat het verder. “Wacht, je was niet aan het grappen op het einde van die reclamespot?”, vraagt een laatste fan zich nog af. Het antwoord is dus duidelijk: nee! Dit is gelukkig geen grap… Kijk maar: