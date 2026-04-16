Hoogzwangere Amy Courtens toont bolle buik in lingerie: “Ik ben het zwanger zijn beu” (foto)

Amy Courtens heeft een prachtfoto gedeeld waarop haar ronde buik goed te zien is. Ze laat ook verstaan dat haar kindje stilaan mag komen.

Amy Courtens maakte in november bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje, een jongetje. De 30-jarige zangeres, die in 2021 net naast de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 greep, is uitgerekend voor deze maand en kan dus elk moment bevallen.

Zwangerschap beu

Op Instagram deelde ze een foto waarop ze in lingerie poseert en haar bolle buik centraal staat. “‘Geniet van je zwangerschap’. Oké… COUNTING THE DAYS”, klinkt het. Daarmee maakt ze duidelijk dat ze het gehad heeft. “Ik ben het helemaal beu, het zwanger zijn. Hij mag nu wel echt gaan komen”, zucht ze in de reacties.

Herkenbaar

Heel wat vrouwelijke volgers herkennen zich in haar situatie. “Oké, maar hoe mooi is die foto?”, “Heel herkenbaar hier, de roze wolk is soms ver te zoeken helaas. Mooi dat je het deelt, laatste loodjes voor ons allebei”, “Ik snap het zo! Bijna”, “Jij doet dat fantastisch! Herinner je waarvoor je het doet, het mooiste deel van je leven komt eraan”, en “Trots op jou! Je wordt een geweldige mama”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram