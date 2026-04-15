Natassia uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ poseert met Ruben Van Gucht, maar stelt haar man gerust (foto)

Poseren met Ruben Van Gucht is niet zonder risico, zo blijkt. Vandaar dat Natassia Van Kerkvoorde haar man meteen geruststelt…

Natassia Van Kerkvoorde was onlangs te gast in Weekwatchers, de wekelijkse ontbijtshow op Radio 2. Presentator van dienst is niemand minder dan Ruben Van Gucht, en dus was een foto van hun tweetjes onvermijdelijk. De 34-jarige vrouw van topchef Wout Bru deelde het kiekje op Instagram, maar schreef er meteen een duidelijke boodschap bij voor haar man. “Eén ding is zeker: Wout Bru kan op beide oren slapen… Ruben Van Gucht heeft duidelijk een zwak voor blondines”, knipoogt ze.

Sloeber

De foto werd massaal bekeken en zorgde voor heel wat reacties. “Oppassen hé met Ruben Van Gucht! Hij heeft haar precies goed vast bij het middel. Remember: ’t is en blijft een sloeber, hé”, “Toch vind ik jullie ergens wel leuk samen, hihi. Maar Wout is natuurlijk jouw man!”, en “Ik vind Wout wel veel knapper…”, klinkt het onder meer in de reacties.

