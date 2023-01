Hollywoodster ontdekt dat hij nazaat is van Pocahontas, maar krijgt ook schokkend nieuws: «Voelt zeer ongemakkelijk» (video)

Acteur Edward Norton voelt zich erg ongemakkelijk bij de ontdekking dat zijn voorouders slaven bezaten, onder wie vijf jonge meisjes. Dat bleek in het Amerikaanse tv-programma ‘Finding Your Roots’. «Als je ‘slaaf van acht jaar’ leest, wil je gewoon dood.»

Het PBS-programma ‘Finding Your Roots’, waarin beroemdheden dieper graven in hun familiegeschiedenis, ontdekte de zwarte bladzijde in de familiegeschiedenis van de ‘Glass Onion’-acteur. Norton kreeg een foto te zien van een vader, een moeder en hun vijf jonge meisjes van vier, zes, acht, negen en tien jaar oud. De presentator van de show, Henry Louis Gates Jr., vertelt Norton vervolgens dat zijn voorouders eigenaars waren van de slavenfamilie. Dan stelt hij de vraag: «Hoe is het om dat te zien?»

«Het korte antwoord is: deze dingen zijn ongemakkelijk, en je zou je er ongemakkelijk bij moeten voelen», zegt Norton. «Iedereen zou zich er ongemakkelijk bij moeten voelen. Het is geen oordeel over jou en je eigen leven, maar het is een oordeel over de geschiedenis van dit land. Het moet eerst en vooral worden erkend, en daarna moet er mee worden afgerekend.»

«Als je dingen persoonlijker maakt, heb je het over een man en vrouw met vijf meisjes – en deze meisjes zijn slaven. Geboren in slavernij…», aldus Norton. De presentator voegt er aan toe dat de meisjes geboren zijn als slaaf en dat hun leven lang zouden blijven. «Ja», zegt Norton. «Als je ‘slaaf van acht jaar’ leest, wil je gewoon dood.»

Daarnaast ontdekte het programma ook dat Norton naast Engelse, Franse en Duitse ook Belgische roots heeft.

Pocahontas

‘Finding Your Roots’, dat niet in België te zien is, heeft al vaker slaveneigenaren aangetroffen bij het spitten in de stamboon van beroemdheden. Sommige deelnemers aan het programma willen dat slavernijverleden liever niet publiek maken: zo overtuigde Hollywoodster Ben Affleck de redactie in 2014 ervan om die zwarte bladzijde in zijn familiegeschiedenis onbesproken te laten. Dat lekte later uit, waarna er veel kritiek kwam op het programma. Zender PBS heeft daarop de aflevering met Affleck in zijn geheel verwijderd.

Overigens heeft Edward Norton ook nog voorouders waar hij wél trots op is: hij blijkt een directe nazaat van Pocahontas. Zij redde als dochter van een stamhoofd de Engelse ontdekkingsreiziger John Smith. Later verfilmde Disney het inmiddels wereldberoemde verhaal.

Ook Benedict Cumberbatch heeft slaveneigenaars in familiestamboom

Eerder deze week lekte het nieuws uit dat de regering van de eilandstaat Barbados aanspraak maakt op herstelbetalingen van de familie van Benedict Cumberbatch vanwege hun slavernijverleden. Een voorouder van Cumberbatch, Joshua Cumberbatch, kocht in 1728 een plantage op Barbados waar 250 slaven werkten en woonden. De plantage was meer dan honderd jaar actief, tot de afschaffing van de slavernij.

Cumberbatch spreekt al langer openlijk over de banden van zijn voorouders met de slavenhandel en vertelde eerder hoe zijn familiegeschiedenis hem ertoe bracht rollen te spelen in films als ‘Amazing Grace’ en ‘12 Years A Slave’, waarin slavernij een hoofdthema is.

