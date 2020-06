Presentator Hans Otten is deze week betrokken geweest bij een verkeersongeval. Achteraf bleek dat hij te veel gedronken had en werd zijn rijbewijs ingetrokken.

De 49-jarige Mechelaar reed in de nacht van maandag op dinsdag in Mechelen tegen enkele hekken ter hoogte van werken. Volgens getuigen was de klap enorm en brak een van de wielen van zijn auto af. Daarna probeerde Otten zich tevergeefs uit de voeten te maken. “Hij probeerde weg te rijden, maar dat lukte niet”, vertelt een omstander in Het Laatste Nieuws.

“Uit duim gezogen”

Volgens dezelfde krant kwam de politie ter plaatse en blies hij positief. Intussen werd zijn rijbewijs ingetrokken. Otten ontkent de feiten. “Het verhaal is uit de duim gezogen”, klinkt het. Elf jaar geleden kreeg hij al eens een rijverbod voor rijden onder invloed.

