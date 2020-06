Hollywoodster Jennifer Lawrence was jarenlang nergens op het web te bespeuren, maar enkele dagen geleden heeft ze opnieuw een Twitteraccount aangemaakt. Alle fans die gehoopt hadden om meer over haar persoonlijk leven te weten te komen, moeten we teleurstellen. Voorlopig geen celebrityweetjes, maar de actrice steunt wel openlijk de organisatie ‘Represent Us’ die opkomt tegen al het onrecht in de VS.

We proberen allemaal wel eens af te kicken van social media, maar lang houden we dat meestal niet vol. Actrice Jennifer Lawrence had daar absoluut geen probleem mee, want ze was jarenlang niet actief op het web. Goed nieuws voor alle fans, want enkele dagen geleden maakte ze een Twitteraccount aan. Haar diepste geheimen deelt ze (nog) niet met het grote publiek, maar ze steunt wel de Amerikaanse organisatie ‘Represent Us’ die opkomt tegen al het onrecht en de corruptie in het land.

Strijdvaardige tweets

Als eerste tweet plaatste Lawrence een video van ‘Represent Us’ waarin acteur Omar Epps het hoge aantal opgesloten zwarte mannen aankaart. “Bijna één op de vier zwarte mannen in Amerika wordt op een bepaald moment in hun leven opgesloten”, schrijft de actrice bij het filmpje. Epps laat in de video weten dat het juridisch systeem in Amerika volledig faalt. “Of het je nu persoonlijk raakt of niet, we moeten erover praten”, vertelt hij. “Amerika sluit vandaag zeven keer meer mensen op sinds 1970, maar de criminaliteitscijfers zijn nu wel veel lager. Bovendien neemt de VS veel meer mensen gevangen in vergelijking met andere landen, zoals Rusland en China. Als er niets gaat veranderen zullen één op zeventien witte mannen en één op vier zwarte mannen opgesloten worden. En voor vrouwen liggen die cijfers zelfs nog hoger.”

Nearly 1 in 4 Black men in America will be locked up at some point in their life. In this short video, @omarepps & @desmondmeade explain how corruption has broken our criminal justice system—& what we can do to fix it. #UnbreakingAmerica #JusticeForSale https://t.co/nBgujzH2BH pic.twitter.com/Jhw4Jtav5L — Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) June 16, 2020

Een dag later plaatste Lawrence, in navolging van zangeres Beyoncé, een tekst over de zwarte vrouw Breonna Taylor die op 13 maart zonder redenen vermoord werd door de politie. “Als Louisvilliaan en als mens, kan ik niet zwijgen”, tweet de actrice. “Ik sluit me aan bij iedereen die zich uitspreekt tegen dit ernstige onrecht en roep de procureur-generaal Daniel Cameron op om onmiddellijk actie te ondernemen en de verantwoordelijken voor haar dood te veroordelen.”

Het bericht Actrice Jennifer Lawrence is terug actief op social media: “Ik kan niet langer zwijgen” verscheen eerst op Metro.