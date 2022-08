Ze mag dan wel zwanger zijn, maar Hanne Verbruggen blijft (voorlopig) verder optreden met K3. Afgelopen weekend was dat door de hitte een extra uitdaging. Heel wat mensen hebben dan ook veel respect voor haar.

Twee maanden geleden maakte Hanne Verbruggen bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje, dat uitgerekend is voor december. Dat houdt de 28-jarige roodharige zangeres echter niet tegen om nog op te treden met K3. Zo gaf ze afgelopen zaterdag het beste van zichzelf op de Lokerse Feesten, en dat bij temperaturen tot 40 graden.

Fanatiek

Op Instagram werden enkele foto’s gedeeld van het bewuste optreden. Verschillende mensen bewonderen haar doorzettingsvermogen. «Heel veel respect voor jullie, de dansers en vooral voor ons Hanne!», «Zo stralen! Je bent zo mooi zwanger», «Zo’n respect voor Hanne! Zwanger, dikke hitte en dan nog zo fanatiek! Echt chapeau, ik had er niet aan moeten denken tijdens mijn zwangerschappen! Power woman!», lezen we onder meer in de reacties.

Minder energie

Hanne geeft toe dat haar zwangerschap wel stilaan begint door te wegen. «Dat gaat eigenlijk wel. Ik hoor veel mensen zeggen van ‘amai, gij kunt nog zo goed meedoen’, maar voor mij voelt het wel alsof ik minder energie heb op het podium. Ik moet me soms wel een beetje inhouden om niet op mijn adem te trappen, want mijn uithoudingsvermogen is precies toch wel aan het verminderen», vertelt ze aan TV Oost.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/hanne-van-k3-lokt-reacties-uit-ik-had-er-niet-aan-moeten-denken-tijdens-mijn-zwangerschap