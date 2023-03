Ook al is Goedele Liekens kankervrij verklaard, toch blijft ze op haar hoede. «Er zijn mensen die na vijf jaar zelfs ineens hervallen», beseft ze.

Drie jaar geleden kreeg Goedele Liekens te horen dat ze huidkanker had. Ze liet zich meteen behandelen en werd rond de zomer van 2022 volledig genezen verklaard.

Scanner

Dinsdag was de 60-jarige seksuologe te gast in ‘De Tafel van Vier’ en kreeg ze de vraag hoe het met haar gezondheid gesteld was. Ze antwoordde dat het goed met haar gaat, maar dat ze ook wel realistisch is. «Ik ben onlangs onder de scanner geweest en dan zien ze toch weer iets. Je bent nooit helemaal gerust. Ik sta mezelf niet makkelijk toe om daar te veel over na te denken, maar langs de andere kant: er zijn mensen die na vijf jaar zelfs ineens hervallen. Dus er zit toch altijd iets van: hé, hallo», klinkt het.

Lees ook

dit-volgens-goedele-liekens-en-haar-vriendinnen-de-ideale-penis-die-scoort-keer-

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl-eng-back.metrotime.be/showbizz/goedele-liekens-openhartig-over-genezen-kanker-je-bent-nooit-helemaal-gerust