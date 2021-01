Binnen de Vlaamse cultuursector zijn de meningen verdeeld over de komst van ‘Podium 19’, de tv-zender die zeven cultuurhuizen uit de grond stampten om hun projecten te tonen. Tot en met 30 april kan de Vlaamse kijker genieten van onder meer theater, dans en muziek.

Mooi project, zou je dan denken, maar toch zet het kwaad bloed bij organisaties en artiesten die niet aan de bak komen en vertoond worden op de bewuste zender. Zo liet Stany Crets al ontvallen in ‘Dag Allemaal’ dat hij géén uitnodiging had ontvangen om iets voor ‘Podium 19’ in te zenden.

”Belastinggeld”

Ook Margriet Hermans had een duidelijke mening over het project: “Het zijn goddorie weer dezelfden die altijd een stuk van de taart krijgen, terwijl er voor Vlaamse artiesten amper een kruimel overblijft. Ik zie in de programmatie van ‘Podium 19’ Duitse kersthymnen uit de 17de eeuw en concerten van Arno en Absynthe Minded staan. Ik zeg niet dat zij geen goeie artiesten zijn, maar een breed publiek blijft op zijn honger zitten. Moet daar ons belastinggeld weer naartoe gaan? Onvoorstelbaar vind ik het, dit is pure discriminatie.

Foto: BELGA