#FreeBritney, de strijd om Britney Spears weer zeggenschap te geven over haar eigen leven, is verfilmd in een documentaire. ‘Framing Britney Spears’ zal verder in detail gaan over de complexe zaak rond de zangeres en haar bewindvoerderschap.

De laatste maanden was #FreeBritney een veelbesproken thema op het internet. Fans zijn ervan overtuigd dat de zangeres letterlijk en figuurlijk “gevangen” zit. Ze geloven dat Spears op haar sociale media geregeld geheime boodschappen uitstuurt waarin ze haar volgers om hulp smeekt. Met de hashtag #FreeBritney willen ze aandacht vragen voor het onrecht dat de zangeres moet ondergaan. The New York Times maakte nu een documentaire over die strijd. Daarin gaat het over Spears’ bewindvoerderschap en de strijd met haar vader.

Bewindvoerderschap

Sinds 2008 wordt het leven van de 39-jarige zangeres beheerst door het bewindvoerderschap van haar vader, Jamie Spears. Dat kun je zien als de voogdij over een meerderjarige: vader Spears heeft de wettelijke macht om op professioneel en persoonlijk vlak beslissingen voor zijn dochter te maken. De popzangeres werd op 26-jarige leeftijd onder bewindvoerderschap geplaatst nadat ze meerdere malen publiekelijk instortte omwille van mentale problemen. Na 14 jaar is er nog steeds niets veranderd aan die situatie, maar Spears zelf strijdt al een tijdje voor een zelfstandig leven.

Interviews met insiders

In de documentaire zullen verschillende insiders uit het leven van Britney Spears aan het woord komen. Zo werden een vriend die meereisde gedurende een groot deel van haar carrière, de marketing directeur die oorspronkelijk Spears’ imago creëerde en verschillende advocaten geïnterviewd.

Her phenomenal rise to superstardom. A downfall that shocked the world. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/BZBkec7mMt — FX Documentaries (@FXDocs) January 21, 2021

‘Framing Britney Spears’ zal vanaf 5 februari te zien zijn op de Amerikaanse streamingsdienst Hulu. Of we de documentaire binnenkort ook in ons land zullen kunnen zien, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk.

