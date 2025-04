Foto van Wendy Van Wanten met andere man roept vragen op: “Waar is Frans?”

Enkele volgers stellen zich vragen bij een recent kiekje van Wendy Van Wanten. Daarop is haar partner Frans immers nergens te bespeuren, maar wel een andere man.

Wendy Van Wanten maakte in de paasvakantie een uitstap naar de Westhoek. Vergezelden haar: dochter Estelle (bijna 17), zoon Clément (24) en schoondochter Lupe. Om de dag in schoonheid af te sluiten, genoten ze van een etentje in restaurant Pacific Eiland. De 65-jarige zangeres postte enkele foto’s ervan op Instagram. Op één van de kiekjes poseert ze innig met een onbekende man.

Geen vakantie

Al snel reageerden enkele fans vol verbazing. “Waar is Frans?”, en “Is dat Frans aan uw zijde? Fameus grijs geworden”, klinkt het in de reacties. Haar levensgezel Frans neemt echter meteen alle twijfel weg. “Ik kon er simpelweg niet bij zijn omdat ik moest werken. Tijdens de paasvakantie heeft natuurlijk niet iedereen vrij, hé. Wendy was gezellig op stap met haar kinderen en schoondochter Lupe, en ze hebben het met z’n vieren echt leuk gehad”, verduidelijkt hij in TV Familie. En met de opmerking over de ‘grijze haardos’ kan hij smakelijk lachen. “Zo grijs ben ik gelukkig nog niet. Wie die man op de foto dan is? Da’s Robert, de uitbater van Pacific Eiland. Wendy gaat wel vaker met vrienden en kennissen iets eten in zijn restaurant”, besluit hij.

Foto: Instagram