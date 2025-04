Ivanka Trump toont afgetraind lichaam in bikini: “Wow, zo atletisch!” (foto’s)

Ivanka Trump oogst heel wat lof met enkele sportieve foto’s die ze deelde. “Adembenemend mooi”, klinkt het in de reacties.

Ivanka Trump genoot tijdens de paasvakantie met haar familie van een deugddoende trip naar Costa Rica. De 43-jarige dochter van Donald Trump deelde enkele sfeerbeelden op Instagram. Daarop zien we haar onder meer surfen en paardrijden.

Verbindende natuur

Naast die opwindende activiteiten genoot ze vooral van de rust, zo schrijft ze zelf bij de kiekjes. “Dankbaar zijn is eigenlijk een understatement. De paas- en Pesachweek doorbrengen in het ruige, prachtige Costa Rica was echt een cadeau. Alles ging trager. We surften bij zonsondergang, zoefden tussen de bomen door, sprongen in watervallen, lazen boeken tot de zon verdween, en genoten van rust en diepe slaap. Maar het mooiste was nog: opnieuw verbinden – met de natuur, met geloof, en met elkaar. Even offline, even écht aanwezig. Voelen hoe de natuur ademt. Het heilige vinden in de stilte, het lachen van mijn kinderen, het ritselen van de bomen. Mijn hart zit vol van dankbaarheid voor die momenten samen. Ik wens jullie allemaal ook zo’n soort rust en verbondenheid toe, waar je ook bent. Pura vida. Shalom”, klinkt het.

Respect

Haar meer dan acht miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw, zo fijn dat jullie samen konden ontspannen en herbronnen, helemaal verdiend!”, “Prachtige foto’s!”, “Surfs up! Respect”, “Zo geniet je pas echt van wat het leven te bieden heeft!”, “Wow, zo atletisch!”, en “Adembenemend mooi”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram