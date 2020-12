Presentatrice Flo Windey heeft een plekje gekregen in ‘de 100 Belgen van 2020’ van Het Laatste Nieuws. Ze heeft alvast heel wat wilde plannen voor het nieuwe jaar…

Na ‘Flowjob’ heeft Flo Windey met ‘Club Flo’ een eigen televisieprogramma. Daarin gaat de 25-jarige spring-in-‘t-veld geen enkel onderwerp uit de weg, hoe taboe het ook mag zijn.

Hoestje en keelpijn

Flo staat op nummer 70 van de ‘Top 100’ van HLN. In een interview met de krant vertelt ze dat het coronavirus akelig dichtbij kwam. “In het voorjaar raakte mijn oma van 91 besmet. Op dat moment leek dat een doodvonnis, het nieuws kwam keihard binnen. Maar behalve een klein hoestje en wat keelpijn heeft ze er geen last van gehad. Ik weet nu: mijn oma is klein en tenger, maar ze is van titaan”, klinkt het.

Grote impact

Het is niet onlogisch dat ze daarom regelmatig oproept om de coronamaatregelen netjes op te volgen. “Maar ik dacht ook aan mijn broer van 15 die dolgraag voetbalt en dat nu al maanden niet meer kan. Aan vrienden die in de zorg werken of in de horeca. Ik heb superhard beseft wat de impact was van dat virus. En tegelijk is het aan mij voorbijgeraasd. Ik heb mezelf ook zo veel mogelijk afgeschermd. Voor mijn job kom ik in contact met veel mensen: cameralui, klankmannen, gasten om te interviewen”, vertelt ze.

Dansen en muilen

Flo kijkt alvast reikhalzend uit naar een – hopelijk – bevrijdend 2021. Ze hoopt dan ook vurig dat festivals opnieuw door kunnen gaan. “Een zomer vol festivals. Sinds mijn vijftiende lijkt het alsof de twee maanden van Werchter tot Pukkelpop een jaar duren, nu was het één gapende leegte. Ik wil gewoon nog eens goed dansen en muilen met een wildvreemde. Dat lijkt me toch niet te veel gevraagd?”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door flo windey (@flowindey)

Het bericht Flo Windey: “In 2021 wil ik tongzoenen met een wildvreemde” verscheen eerst op Metro.