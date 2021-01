Het was vorige week de laatste draaidag van ‘Keeping Up With The Kardashians’: het einde van een tijdperk. Kim Karsdashian, wiens familie dankzij de show wereldberoemd werd, legde alles vast om fans te laten meegenieten. De Kardashians lieten ook aan de crew hun dankbaarheid zien met een duur Rolex-horloge.

De familie Kardashian-Jenner is niet vies van een duur cadeau op tijd en stond, en voor de filmcrew die hen jaren volgde konden ze natuurlijk niet met een triestig afscheidscadeau aankomen. Daarom kregen alle crewleden van Keeping Up With The Kardashians een Rolex cadeau.

Het team van dertig crewleden groot kregen allemaal een Rolex ter waarde van zo’n 10,000 dollar per stuk. Met een simpele rekensom kom je tot de conclusie dat de Kardashians ongeveer 300,000 dollar hebben uitgegeven aan de cadeaus. Niet mis, al zullen ze het financieel best overleven.

20 seizoenen

Volgens entertainmentwebsite TMZ waren Kim, Kris, Kourtney, Khloé, Kendall en Kylie allemaal aanwezig op de laatste draaidag. Volgens hun bronnen was iedereen tot tranen toe bewogen toen ze het cadeau in ontvangst namen. De crew bleef grotendeels gelijk en werkten graag bij de bekende familie, zo meldt TMZ.

Met de laatste draaidag is er een einde gekomen aan een tijdperk. De 20 seizoenen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ zullen de geschiedenis ingaan. Of je nu fan bent of niet, de invloed van de show kan niet ontkend worden. Kim Kardashian legde de hele dag vast op het Instagram-account van ‘KUWTK’ en deelde video’s van het emotionele einde van de show.

