Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we elke week een beginnende artiest in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan het gelegenheidsduo Clairval en SJ Hoffman.

Wie zijn Clairval en SJ Hoffman?

Twee veertigers – de ene vooraan in de veertig, de ander pal in het midden – met een hartstochtelijke passie voor muziek. Producer en instrumentalist Clairval (Sam Pieter Janssens, foto links) is intussen een vaste waarde in het Belgische muzieklandschap. Hij verdiende zijn strepen als frontman van het rocktrio Toendra, waarmee hij in 2002 debuteerde. Sindsdien deelde hij het podium en de studio met artiesten als Marie-Laure Béraud, Allan Muller en Raymond van het Groenewoud. Singer-songwriter SJ Hoffman (alias van Steven Borgerhoff, de helft van het bekende uitgeversduo Borgerhoff & Lamberigts, rechts) is een laatbloeier: hij debuteerde in 2019 met ‘The Long Now’, vorig jaar verscheen al de opvolger ‘Walves Holding Time’. Samen bestreden beide heren de eerste lockdown met muziek uit de onderbuik. Dit kristalliseerde zich uit in het album ‘Sweet Seclusion’.

Waarmee onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Wij, SJ Hoffman en Clairval, hebben een liefde voor ambient en soundtracks. Brian Eno is bijvoorbeeld een grote bron van inspiratie. Met deze plaat namen we de vrijheid om volop in die ruimte te experimenteren.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Brian Eno, Talk Talk, Jóhann Jóhannsson, Phoebe Bridgers, Dirty Projectors.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jullie aanvragen bij jullie aankomst daarboven?

Sam: «’U.F.O.F.’ van Big Thief.»

Steven: «Een gedeelde eerste plaats tussen ‘Sign ‘O’ The Times’ van Prince en ‘Spirit of Eden’ van Talk Talk.»

Welke eigen song zouden jullie bestempelen als jullie ‘signature song’?

«Anticipated Openings.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Een live-uitvoering van de plaat met een klassiek orkest.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Vrienden en familie voor hun nooit aflatende steun!»

Het album ‘Sweet Seclusion’ verschijnt vandaag bij KLANKKAST.

Quentin Soenens

