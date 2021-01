Zondag kunnen we weer genieten van een nieuwe aflevering van ‘Reizen Waes: Vlaanderen’.

Na West- en Oost-Vlaanderen is deze keer de provincie Antwerpen aan de beurt. En aangezien Tom Antwerpse roots heeft, zal hij tijdens deze aflevering ongetwijfeld volledig in zijn element zijn.

Waarom we dat denken? Wel, op Facebook én Instagram krijgen we al twee fragmentjes te zien. Beginnen doen we met Toms fietstochtje met een échte Antwerpse sinjoor. Een prachtig stukje tv! Kijk maar, tenzij je nog geen spoilers wil zien. Dan scroll je best even verder.

“Ik kon het niet laten”

Ook op Instagram deelt Tom al een klein fragment uit de aflevering van zondag. “Sorry op voorhand al 😂😂😂 …. ik kon het niet laten ! 😂😂😂 zondagavond iets vroeger!!! Om 20u00 u al op Eén”, plaatst hij bij onderstaand filmpje.

Daarop is te zien hoe de presentator een ‘kaart van Antwerpen’ opent. Al is het niet meteen een gewone kaart te noemen. En dat vindt Tom duidelijk héél geestig. Kijk maar:

Foto: still Instagram