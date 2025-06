Evi Hanssen straalt in bikini: “Onveranderlijk knap!” (foto’s)

Evi Hanssen krijgt heel wat complimenten op enkele zomerse foto’s die ze deelde. “Heel zichtbaar dat het je deugd heeft gedaan”, klinkt het in de reacties.

Af en toe moet een mens ‘ont-moeten’. Een advies dat Evi Hanssen maar al te graag volgt. De 46-jarige presentatrice en auteur zocht na de lancering van haar debuutroman ‘Land van Dochters’ en haar podcast ‘Bloedheet & Tranen’ de rust op in Ibiza. Met succes! En met de zomerse temperaturen daar haalde ze haar leukste bikini boven.

Lichaam vol adrenaline

Op Instagram deelde ze een overzicht van haar reis. “Na de lancering van mijn boek en podcast zat mijn lichaam vol adrenaline. Mijn hoofd bleef maar razen. Ik had nood aan #radicalerust en trok in mijn eentje naar Ibiza. Ik sliep veel, staarde naar de zee, trakteerde mezelf op lekker eten, zwom een beetje en had een paar bijzondere gesprekken met mensen die ik ontmoette. Maar verder? Helemaal niets. Het voelde radicaal, omdat ik eigenlijk altijd iets wil doen. Iets maken, iets bedenken, iets opleveren.

En dat hoefde die week even niet van mezelf. Ik ben nu twee weken terug en langzaam sluipt de stress van het echte leven er weer in. Maar ik heb mezelf beloofd om vanaf nu regelmatig een #radicalrest in te plannen”, schrijft ze erbij.

Schoonheid

Haar volgers zijn het helemaal met haar eens én overladen haar met complimenten. “Evi, je slaat zo vaak de spijker op de kop! Zo herkenbaar! Fijn dat je die momentjes voor jezelf af en toe neemt, doet je goed zien we!”, “Oh, wat straal je toch”, “Heel zichtbaar dat het je deugd heeft gedaan”, “Onveranderlijk knap!”, “Prachtige foto’s, lieve Evi. Geniet van je vakantie”, en “Schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram