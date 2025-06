Miley Cyrus poseert in doorschijnende jurk: “Wat een schoonheid!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus heeft op Instagram uitgepakt met een wel héél gedurfde look. “Heel sensuele look”, reageren haar fans.

Miley Cyrus liet vorige week in New York City weinig aan de verbeelding over. De 32-jarige zangeres maakte onderweg naar Rockefeller Center promo voor haar nieuwe album ‘Something Beautiful’. Daar deelde ze handtekeningen uit in een wel héél opvallend kleedje, een doorschijnende jurk waaronder ze enkel een zwarte string droeg. Het design is van de Franse modeontwerper Ludovic de Saint.

Perfectie

In de reacties klinken er niets dan lovende woorden voor de populaire zangeres en actrice. “Ze is een icoon, een legende”, “Het is een heel sensuele look, je ziet er geweldig uit”, “Heel knap en fijne persoonlijkheid”, “Ongelooflijk. Meer dan perfect”, en “Wat een schoonheid!”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Shutterstock