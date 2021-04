Met nog zes kandidaten te gaan, wordt het alsmaar spannender in ‘De Bachelorette’. Ook Vincent is nog steeds in de running, al krijgt die heel wat kritiek over zich heen. Elke laat zich daar voor het eerst over uit.

Vorige week zagen we dat Jeroen het toneel moest verlaten. Dat brengt het aantal kandidaten dat nog in de running is om het hart van Elke te veroveren op zes: Django, Ivan, Wouter, Devlin, Gertjan en Vincent.

Sensatie

Heel wat kijkers vinden het opvallend dat Vincent er nog steeds bij is. De 36-jarige accountmanager uit Zemst kreeg van de kijkers al bakken kritiek over zich heen. Velen vinden hem arrogant en zijn geroddel over de andere kandidaten maakte hem er bij de kijkers niet sympathieker op. Sommigen vermoeden zelfs dat Vincent bewust in het programma gehouden wordt voor de sensatie.

Geen plaats voor haat

Elke Clijsters kreeg op Instagram de vraag wat ze vindt van de reacties over Vincent. “Ik vind het erg voor hem”, antwoordt ze. Daarbij maakt ze tevens duidelijk dat er geen plaats voor haat hoort te zijn.

Benieuwd hoe lang Vincent het nog volhoudt. In de volgende aflevering laat hij zich alvast van zijn gevoeligste kant zien.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

Instagram Stories / @elkeclijsters

Het bericht Elke Clijsters uit ‘De Bachelorette’ reageert voor het eerst op kritiek op Vincent verscheen eerst op Metro.