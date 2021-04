Tijdens een vragenuurtje op Instagram kreeg Roger uit ‘Temptation Island’ de vraag of hij en Laura een triootje zouden zien zitten. Daar gaf hij een heel eerlijk antwoord op.

Laura en Roger kennen we nog als het opvallend trouwe koppeltje dat in 2019 deelnam van het verleidingsprogramma ‘Temptation Island’. Nadien gingen ze een tijdje uit elkaar, maar enkele maanden geleden maakten ze bekend dat ze sinds 2020 opnieuw een koppel vormen.

Niet met mannen

Op Instagram vroeg een fan aan Roger of hij en Laura openstaan voor een trio. “Op dit moment hebben wij allebei zoiets van: ‘Waarom niet?’ We zijn zes jaar samen. Dan heb je een mentaliteit van ‘living young, wild and free’. Alles een keer meegemaakt hebben. Wel nooit met mannen. Dus mannen, gedraag jullie”, knipoogde hij.

Niet biseksueel

Dat betekent echter niet dat Laura biseksueel zou zijn, zo verduidelijkt hij. “De vraag die ik heel vaak krijg, is of mijn vriendin bi is. Nee, dat is ze niet. Ze is 100 procent hetero”, klinkt het.

Instagram Stories / @rogeroseibonssu

Het bericht ‘Temptation’-Roger en Laura openhartig over trio: “Alles een keer meegemaakt hebben” (foto) verscheen eerst op Metro.