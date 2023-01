Elke Clijsters onthult eindelijk wie haar vriend is, en het is GEEN onbekende: «Veel geluk samen!»

Eindelijk weten we bij wie ex-tennisster Elke Clijsters de liefde onlangs gevonden heeft. En de kans is groot dat je zijn naam kent…

Afgelopen zomer maakte Elke Clijsters bekend dat ze een nieuwe vriend heeft. Wie de gelukkige was, wilde ze echter nog niet kwijt. «Als de tijd rijp is, zal ik een foto delen», zei ze destijds. Wel, het is zover! Blijkt dat de 37-jarige Limburgse een koppel vormt met darter Mike De Decker (27). «Veel liefde van ons. Fijn eindejaar», klinkt het bij een kusfoto van hun tweetjes.

De Bachelorette

Vorig jaar zocht en vond Elke de liefde nog in ‘De Bachelorette’, maar uiteindelijk werd het ook met ‘winnaar’ Ivan niets. Onlangs was Elke overigens nog te zien in het programma ‘BV Darts’, dus de gemeenschappelijke interesse is meteen duidelijk.

Roos

Haar volgers zijn alvast enorm blij voor hun. «Het is jullie gegund!», «Veel geluk samen en maak er een prachtig 2023 van», en «Recht in de roos!», wordt er onder meer gereageerd op het leuke nieuws.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/elke-clijsters-onthult-eindelijk-wie-haar-vriend-en-het-geen-onbekende-veel-geluk-samen