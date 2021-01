In ‘Flair’ praat Eline De Munck onder meer over haar werk, haar imago en haar zaak.

Het grote publiek heeft Eline leren kennen door haar werk in de media. Toch heeft ze al geruime tijd gekozen voor een andere weg. “Mijn hart ligt niet in de media. Mijn ambities zijn veranderd”, aldus de 33-jarige dame.

“Ik had nooit het plan om voor tv te gaan werken. Mijn allereerste auditie ooit was voor een rol in Thuis, en zo zijn er steeds andere projecten op mijn pad gekomen”, gaat ze verder.

“Gebombardeerd worden tot stoeipoes of dom blondje is het laatste wat ik wilde”

Ook over het beeld dat mensen van haar hadden, heeft Eline wat te vertellen. “Ik ben een flapuit, maar gebombardeerd worden tot stoeipoes of dom blondje is het laatste wat ik wilde. Ik had het gevoel dat mensen me minderwaardig vonden. Ik vond mezelf niet de beste presentatrice, waardoor ik af en toe iets spraakmakends moest doen om niet van het scherm te verdwijnen. Dat werkte, maar er zat ook een keerzijde aan vast. Sommige kijkers waren fan, andere vonden mij verschrikkelijk irritant. Rustig over straat wandelen, zat er niet in”, aldus Eline.

