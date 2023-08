Eline De Munck geniet in badpak van de zon: “Je ziet er goed uit!” (foto’s)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook mooie vakantiefoto’s.

Dat vindt ook Eline De Munck, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met meer dan 184.000 volgers op het populaire sociale netwerk, doet Eline het ginds erg goed. Ze pakt dan ook geregeld uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo deelde ze recent onderstaand fotoalbum, waarin we Eline onder andere in badpak zien genieten van de Portugese zon. In totaal plaatst ze maar liefst 10 straffe vakantiefoto’s op haar pagina. En de fans van Eline De Munck? Die zijn er snel bij om lovend te reageren op wat ze te zien krijgen!

“Je ziet er goed uit!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Mooie fotoreeks”, gaat het verder. “Love it”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk zeker op het pijltje naar rechts om de andere foto’s ook te zien.