Eline De Munck deelt badkamerselfie. Dina Tersago onder de indruk: “Jij wordt alleen maar mooier!” (foto)

Met zo’n 181.000 volgers deelt Eline De Munck geregeld nieuw beeldmateriaal op Instagram.

Want het is uiteraard niet de eerste keer dat Eline De Munck uitpakt met straffe foto’s en al even straffe outfits. “Wishing you all a wonderful weekend ❤️”, plaatste ze bij onderstaande badkamerselfie. Daarop zien we de onderneemster poseren in een opvallende outfit. Haar fans, waaronder ook Dina Tersago, zijn onder de indruk.

“Jij wordt alleen maar mooier!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Jij wordt alleen maar mooier!!! Hoe doe je dat? 🫶🏻”, vraagt Dina Tersago zich openlijk af. “Heel mooi”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!