Drama in ‘Temptation Island’: «Ik kan echt niet meer, sorry» (video)

Het belooft behoorlijk spannend te worden in de volgende aflevering van ‘Temptation Island’. In een teaser zien we immers dat Donna in zak en as zit.

Heeft Nico een grote fout gemaakt in ‘Temptation Island’? Het lijkt er in ieder geval op, want tijdens het allereerste kampvuur barst Donna in tranen uit en moet ze getroost worden door de andere dames.

Naar huis

Zelfs presentatrice Monica Geuze ontfermt zich over de 26-jarige vriendin van Nico (26). Dat is nodig, want Donna ziet het niet meer zitten om verder te gaan met het programma. «Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer, sorry. Ik wil gewoon naar huis», treurt ze.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 27 augustus om 20.35u te bekijken op Play5.

