Jitske Van de Veire waagt zich aan doorzichtige outfit: “Prachtige foto’s!”

Jitske Van de Veire is op zoek naar de perfecte outfit en schakelt de hulp van haar volgers in.

Als je meer dan 60.000 volgers hebt, is het best handig om – wanneer je zelf te hard twijfelt – hen eens om advies te vragen. Zo postte Jitske Van de Veire drie verschillende outfits van het Italiaanse modemerk ViCOLO en vroeg ze naar welke combinatie de voorkeur van haar fans uitging. “1, 2 of 3?”, aldus de 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’.

Smaken verschillen

De meningen zijn erg verdeeld. Logisch, want smaken verschillen nu eenmaal. “3! De combi met de sweater maakt het net stoer genoeg (love the outfit)”, “Zonder twijfel 1”, “2 en 3 zijn totaal verschillende stijlen, maar het is zo’n mooie en leuke combinatie”, en “Hangt volgens mij af van waar je naar toe gaat. Het staat je allemaal zeer goed”, klinkt het onder meer. “Ik vind het allemaal kei mooi!”, en “Prachtige foto’s”, lezen we nog in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram