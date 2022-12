Dochter van tv-chef Gordon Ramsay geniet in bikini: “Droomvrouw!” (foto)

Hier mag het dan wel somber weer zijn, maar da’s uiteraard niet overal op aarde het geval.

Dat bewijst Holly Ramsay, de 22-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay, op Instagram. Daar pakt ze namelijk uit met een meer dan zonnige bikinifoto. “Ik ben het gelukkigst op het strand”, laat ze weten. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om te reageren.

“Droomvrouw!”

Want in geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Geen foto’s🤧😤”, klinkt zus Tilly (bijnaam voor Matilda, red.) echter enigszins jaloers. “Ik volg je volledig, Tilly”, vult mama Tana nog aan. Anderen zijn dan weer vooral onder de indruk. “Droomvrouw”, lezen we tussen de opmerkingen. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!