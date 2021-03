Nog steeds proberen 14 mannen het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’, maar eentje heeft al een streepje voor: Django. Hij mocht meteen 24 uur op date met haar en daar merkte hij meteen iets heel positiefs.

In het begin waren het er 15, maar intussen hopen 14 mannen dat Elke Clijsters voor hen zal vallen. In de eerste aflevering leek het aanvankelijk alsof Django zou afvallen, maar Elke koos hem uit voor de date van 24 uur. “Amai! Tijdens de eerste roosceremonie bleef ik als laatste over. Ik snapte het niet goed. Ik dacht dat Elke en ik een goede klik hadden, dus verraste het me dat ik niet werd gekozen… Tot bleek dat Elke de gegeerde witte roos voor mij in petto had”, vertelt hij in TV Familie.

Geen ongemakkelijke stiltes

De 38-jarige osteopaat uit het West-Vlaamse Klerken voelde zich tijdens de date meteen op zijn gemak bij haar. “Er was geen sprake van ongemakkelijke stiltes. Daar vreesde ik een beetje voor. Als je elkaar van haar noch pluimen kent, weet je niet wat je kan of mag verwachten. Maar het viel reuze mee, we voelden meteen een soort band”, klinkt het.

Niet opdringerig

Samen slapen had gekund, want er was plaats genoeg in de tent van Elke, maar daar wilde hij toch nog even mee wachten. “Ik ga eerlijk gezegd liever op hotel. (lachje) Al was de plek waar ik overnachtte met Elke erg luxueus. Enfin, het bed voelde comfortabel aan, die luttele momenten dat ik erop lag. Ik heb de nacht doorgebracht in de autotent, omdat ik me niet meteen aan Elke wilde opdringen, snap je”, maakt hij duidelijk.

Scheiding

Django is pas vorig jaar gescheiden van zijn vrouw. Hoewel hij het er moeilijk mee heeft gehad, voelt hij zich toch al klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Ik ga er niet flauw over doen: ik heb het heel moeilijk gehad met mijn echtscheiding. Uit elkaar gaan doe je nooit voor je plezier, maar ik heb het een plaats kunnen geven. Toen ik de oproep voor ‘De Bachelorette’ zag, besliste ik in een bevlieging om me in te schrijven. Elke is de eerste voor wie ik wil gaan. Ik vind haar een knappe, spontane en interessante vrouw, dus waarom m’n kans niet wagen?”, besluit hij.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

