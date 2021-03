Gemiddeld slaap je 32 jaar van je leven en lig je 1/3 van de dag op een hoofdkussen. Het kussen neemt iedere nacht vocht, huidschilfers en lichaamsoliën op. Je wilt er waarschijnlijk niet verder over nadenken, maar dat is nog niet alles. Je huis zit ook vol met huisstofmijt, die zich graag nestelt in je kussen. TikTok Dokter Karan Raj legt uit waarom het regelmatig vervangen en schoonmaken van onze kussens zo belangrijk is.

Waarom je je kussen elke twee jaar moet vervangen, legt de Tiktokdokter Karan Raj uit in de video, die inmiddels miljoenen keren is bekeken. “Je moet je kussens minstens om de twee jaar vervangen. De gemiddelde persoon verliest ongeveer 4 kg huid per jaar. Het grootste deel daarvan komt terecht op je bed of kussen: een feest huisstofmijt.

Eén huisstofmijt doet ongeveer 20 keer zijn behoefte per dag. Vermenigvuldig dat met de honderden mijten die op je kussen leven. Een opeenhoping van uitwerpselen van stofmijt kan ademhalingsproblemen en allergische reacties veroorzaken”, vertelt de dokter. “De vlekken op onze kussens worden veroorzaakt door olie en zweet die onze huid ’s nachts produceert. Dat zorgt voor schimmels en bacteriën”.

Trucje

Wil je weten of je toe bent aan een nieuw hoofdkussen? Dr. Raj raadt in dat geval aan om je kussen dubbel te vouwen. Als het niet terugveert, moet je een nieuwe kopen. Dit is niet helemaal waterdicht, want sommige kussens zijn ontworpen om niet te veren, zoals schuimkussens.

Wat ook geen slecht idee is, is om de huisstofmijt zoveel mogelijk te vermijden. Dat kun je doen door je huis elke dag twee maal te luchten, je bed na het slapen ‘open’ te leggen en je slaapkamer stofvrij te houden. Was je lakens altijd op 60 graden om de beestjes te doden. En oh, geef die stoffige gordijnen ook eens een wasbeurt.

