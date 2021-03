‘The Simpsons’-bedenker Matt Groening overweegt om Apu, de Indiase supermarktmanager, terug te laten keren naar de reeks. Het personage verdween na aantijgingen van racisme.

In 2017 ontstond er ophef rond het personage nadat meerdere mensen met Indiase roots in de documentaire ‘The Problem With Apu’ aangaven dat ze hem een racistisch cliché vonden. In 2020 besloot de witte stemacteur Hank Azaria om de stem van de kruidenier niet meer in te spreken.

Kritiek

“Ik ben trots op Apu, en het is niet mijn bedoeling om weer kritiek uit te lokken. Maar kritiek zal er sowieso wel komen, wat ik ook zeg”, vertelt Groening aan USA Today. Een nieuwe stemacteur is nog niet gevonden.

