Vanaf vanavond gaat Elke Clijsters op zoek naar de liefde in ‘The Bachelorette’. De gewezen tennisspeelster en ‘zus van’ heeft er naast een bewogen liefdesparcours ook al heel wat tegenslagen opzitten. Recent kende de 36-jarige Limburgse verrassend weer wat sportief succes.

Wie wordt de uitverkorene van Elke Clijsters: dat is de vraag die ons de komende weken zal bezighouden. In het Play4-programma ‘The Bacholerette’ doet de blondine een gooi naar liefdesgeluk. Maar hoe verging het Elke en ex-voetballer Jelle Van Damme nu weer? En hoe goed presteerde Clijsters op het tennisveld? We nemen je even mee terug in de tijd.

Blessure fnuikt tenniscarrière

Elke Clijsters werd op 18 januari 1985 geboren als de dochter van voetballer en Gouden Schoen Lei Clijsters en turnster Els Vandecaetsbeek, en als zusje van Kim. Elke trad op vijfjarige leeftijd in de voetsporen van haar zus door zich ook op het tennisveld te wagen. Met een titel op de US Open en Wimbledon in het dubbelspel scheerde ze bij de junioren aanvankelijk hoge toppen, maar haar verdere carrière kwam niet meteen van de grond. Toen ze in 2003 haar eerste proftoernooi won, kreeg ze enkele weken later dramatisch nieuws. Door een aanhoudende rugblessure adviseerden Elkes artsen haar om haar racket aan de haak te hangen. De amper 19-jarige tennisster koos voor een leven zonder chronische rugpijn en moest zo noodgedwongen een einde maken aan haar beginnende carrière.

Elke en Kim in het dubbelspel in 2004. Belga / P. De Voecht

Jong gezinsverlies

Enkele jaren later kreeg Elke ook op persoonlijk vlak moeilijk nieuws te verwerken. Niet enkel strandde het huwelijk van haar ouders, haar vader Lei bleek later ook nog eens zwaar ziek te zijn. In 2009 verloor hij op 52-jarige leeftijd de strijd tegen huidkanker. “Ik mis hem wel, hoor. Dat zal je ook nog wel zien in The Bachelorette : het wordt bij momenten erg emotioneel”, zei Elke over haar vader in een interview met het Belang Van Limburg. In een voorproefje zagen we al wat Elke met die emotionele momenten bedoelde.

Elke verloor tevens haar beste vriendin en zag ook haar moeder tegen kanker vechten. Die laatste herstelde gelukkig wel van de ziekte.

Ontspoord huwelijk

In 2008 stapte Elke in het huwelijksbootje met toenmalig voetballer Jelle Van Damme, die ze had leren kennen in een discotheek. Ze kregen snel twee kinderen: zoon Cruz (nu 11) en dochter Cleo (nu 10). In 2014 gingen de twee al eens kortstondig uit elkaar, om in 2016, kort na het vertrek van Jelle naar de States voor zijn voetbalcarrière, definitief de scheiding aan te vragen. Het ‘definitieve’ einde van hun huwelijk bleek het begin van een turbulente knipperlichtrelatie. Na een paar tussendoortjes, waaronder eentje met ex-voetballer Johan Gerets (zoon van ex-Rode Duivel Eric Gerets), bleek de aantrekkingskracht van Van Damme uiteindelijk toch te sterk. De verzoeningspogingen van het koppel zijn moeilijk bij te houden, maar duidelijk is dat Jelle zijn ex moeilijk los kon laten. In 2018 diende Elke namelijk een klacht tegen hem bij de strafrechtbank, waarvan later duidelijk werd dat het om stalking ging.

(lees verder onder de foto)

Jelle Van Damme en Elke Clijsters samen met dochtertje Cleo in betere tijden. Foto Belga / D. Waem

Elke schreef destijds op Instagram: “Hij ging rond mijn huis en sprong in de tuin om door het raam van mijn slaapkamer te kunnen kijken. Hij wachtte op mij na het uitgaan op op de parking, en contacteerde mijn vrienden om hen uit te vragen over mij. Hij stuurde mij ook berichten als: ‘Jouw vader zou zich zo schamen moest hij je nu kunnen zien.” Ze noemde daarbij nooit Jelles naam, maar omdat ze het bericht plaatste ten tijde van de klacht tegen hem bij de rechtbank, gaat het vermoedelijk wel over de voetballer.

Een half jaar later bleek alles echter weer koek en ei tussen Elke en Jelle. In een ultieme verzoeningspoging gaf Jelle toe dat hij fouten had gemaakt en ook ontrouw was geweest. Die laatste stuiptrekking van hun relatie hield uiteindelijk nog 8 maanden stand.

Vlaamse top in padel

Met ‘The Bachelorette’ lijkt Elke nu helemaal klaar om dat woelige liefdesverleden achter zich te laten, en ook op sportief vlak gaat het haar voor de wind. Na een rugoperatie twee jaar geleden moest Clijsters op zoek naar een andere sport dan tennis en lopen, en die vond ze in padel. Daar blijkt ze goed in te zijn: in Vlaanderen stond ze in augustus op nummer 1 in de hoogste damesreeks (intussen prijkt ze op plaats 8). In HBVL zegt Elke, die tot voor kort halftijds in een Hasseltse kledingzaak werkte, dat ze dan ook veel vraag krijgt om padellessen te geven. “Dat is misschien wel iets waar ik verder in wil gaan”, klinkt het.

Het bericht Dit moet je weten over Elke Clijsters: gefnuikte tenniscarrière, turbulent liefdesparcours en dan toch een nummer 1-positie verscheen eerst op Metro.