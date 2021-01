‘Wonder Woman 1984’ is wereldwijd de meest gestreamde filmrelease van 2020. Nadat de release het voorbije jaar meerdere malen werd uitgesteld wegens de pandemie, verscheen de langverwachte sequel uit het DC Extended Universe in de Verenigde Staten uiteindelijk op kerstdag op streamingdienst HBO Max en tegelijk in de bioscoop.

‘Wonder Woman 1984’ was de allereerste film die tegelijk in de zalen en op HBO Max verscheen op dezelfde dag – een strategie die Warner Bros. zal hanteren voor al zijn filmreleases in 2021.

In de sequel herneemt Gal Gadot haar rol van superheldin. Het verhaal speelt zich decennia na de gebeurtenissen uit ‘Wonder Woman’ (2017) af. Diana woont nu in Washington D.C. en werkt aan het Smithsonian Institution. De film introduceert enkele nieuwe booswichten, zoals Maxwell Lord (Pedro Pascal) en Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig), terwijl Diana herenigd wordt met haar herrezen liefde Steve Trevor (Chris Pine).

Bekeken door helft van HBO Max-abonnees

De superheldenfilm werd op kerstdag bekeken door liefst de helft van de 12,6 miljoen HBO Max-abonnees in de VS. Ondanks de pandemie haalde de film toch nog zo’n puike 16,7 miljoen dollar op aan de Noord-Amerikaanse box office tijdens zijn openingsweekend.

Volgens een studie van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Screen Engine werd ‘Wonder Woman 1984’ in zijn eerste week al meer gestreamd dan alle andere films op streamingdiensten in 2020, waarmee de superheldenfilm dichtste achtervolgers ‘Hamilton’ en de jongste Pixar-film ‘Soul’ de loef afstak. Die laatste verscheen overigens eveneens op kerstdag op streamingdienst Disney+.

Nog volgens Screen Engine zou 23% van de ‘Wonder Woman 1984’-kijkers speciaal een HBO Max-abonnement genomen hebben om de film in zijn openingsweekend te kunnen bekijken. Er zijn trouwens plannen om HBO Max vanaf medio 2021 ook in Europa te lanceren.

