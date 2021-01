Ze heeft jaren gewerkt in de seksfilmindustrie, maakt nu het mooie weer als sportpresentatrice en is op sociale media een gigantische influencer. De Amerikaans-Libanese Mia Khalifa zet zich tegenwoordig in voor vrouwenrechten en goede doelen.

Mia Khalifa begon haar carrière als pornoster in 2014, maar na enkele jaren was ze de vele doodsbedreigingen en negatieve commentaren grondig beu. In 2016 zou ze als juridisch assistent en boekhoudster aan de slag gaan om uiteindelijk terecht te komen in de sportwereld waar ze sportprogramma’s presenteert. Momenteel is ze verloofd met de Zweedse chef Robert Sandberg.

Goede doelen

Sinds enkele maanden heeft Khalifa een OnlyFans-account, waar ze geen pornografische foto’s en filmpjes publiceert, maar naar eigen zeggen vooral haar zin doet. Al houdt dat de 27-jarige niet tegen om nu en dan een pikante foto op Instagram te plaatsen, zoals ze recent ook deed. Sinds september zamelde ze via haar OnlyFans-account meer dan 160.000 dollar in voor verschillende goede doelen.

Foto: Instagram Mia Khalifa