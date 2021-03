Edelstenen: ze zijn prachtig om naar te kijken én ieder soort heeft zijn eigen bijzondere kenmerken. Wat de indrukwekkende stenen precies voor je kunnen betekenen leggen we in dit artikel voor je uit.

Edelstenen zijn niet alleen nu razend populair. Al eeuwen lang werden ze gebruikt voor verschillende doeleinden. Edelstenen kunnen klachten of problemen verhelpen, verminderen of verlichten. Het verschilt van steen tot steen wat de exacte werking is. Naast hun specifieke, unieke eigenschappen is het ook belangrijk dat je af gaat op je eigen intuïtie. Een edelsteen moet bij je passen en meteen ‘goed voelen’. Welke steen hulp kan bieden is daarom zeer persoonlijk.

Balans

Allemaal leuk en aardig, maar waarvoor en wanneer gebruik je de edelstenen dan? Veel mensen gebruiken ze in de eerste instantie om zichzelf in balans te voelen. De buitenwereld kan – vooral in deze coronatijden – nogal hectisch zijn. Dat heeft vaak veel invloed op je gemoedsstand. Mensen willen graag weer tot zichzelf komen en daar helpen bepaalde edelstenen perfect bij: de amazoniet bijvoorbeeld. Dat is een prachtige groene steen met witte lijnen die zachte energie uitstraalt. En laat dat nu precies zijn wat je nodig hebt als je uit balans bent. Daarnaast geeft hij je ook kracht, doordat het je verstand en intuïtie samenbrengt. Je zal een stuk zelfverzekerder voelen.

Zonne-energie

Heb je nood aan positieve vibes? De zonnesteen kan je daarbij helpen. Deze sprankelende edelsteen is vernoemd naar de schittering van de zon. Alle zonnestenen zijn uniek: de kleuren kunnen variëren van beigegeel, lichtbruin-oranje, roze tot oranjerood.

Grimmige sfeer

Hangt er een onaangename sfeer in huis? Edelstenen verspreiden in je huis kan zorgen voor een fijnere sfeer. De rozenkwarts bijvoorbeeld, heeft een rustgevend en harmoniserend effect. Daarnaast kan deze helpen om je contacten met andere mensen te verbeteren. De rozenkwarts zorgt ervoor dat je je vrolijker en vrijer voelt. Veel mensen vinden het ook fijn om deze edelsteen rondom hun lichaam te dragen, in de vorm van een sieraad of in hun broekzak. Niet alleen binnenshuis heeft deze roze favoriet positieve effecten.

Spirituele ontwikkeling

Veel mensen zijn zoekende naar zichzelf. Edelstenen zouden je stimuleren om antwoorden op diepe vragen over jezelf te vinden, zodat jij jezelf ontwikkelt. De amethist is een grote favoriet bij velen. Dit is een lila tot donkerpaarse, glanzende steen met een beschermende tot zuiverende werking. Deze edelsteen stimuleert je om eerlijk tegen jezelf te zijn en pakt venijnige verslavingen tot de wortel aan. Ook heeft het, net zoals de rozenkwarts, een positieve en reinigende werking op leefruimte. Als je kampt met slaapproblemen kan deze paarse vriend een rots in de branding voor je zijn.

Sceptisch

Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde connectie met edelstenen. Sommigen zijn er sceptisch over en vinden het eerder wat zweverig. Of je erin gelooft of niet, mag je natuurlijk helemaal zelf beslissen. Ben je toch nieuwsgierig geworden? Ga dan voor het voordeel van de twijfel en aarzel zeker niet om een prachtige steen bij je te dragen of op je nachtkastje te leggen.

