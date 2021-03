Iedereen houdt van honden, maar de liefde is iets minder wanneer ze nat en vies terugkomen na een uitje, want dan ruiken ze helemaal niet fris. Maar hoe komt het nu dat een hond zo erg stinkt als die nat is?

Eerlijk is eerlijk… droge honden ruiken niet naar het nieuwste Gucci-geurtje, maar natte honden ruiken gewoonweg verschrikkelijk. Ooit al eens je beest geknuffeld nadat dat buiten in de regen liep? Niet om aan te ruiken!

Huid & vacht

De geur wordt veroorzaakt door de bacteriën en schimmels die op de huid en in de vacht van je hond leven. Het tijdschrift Quest legt het uit als volgt: de microben stinken niet, het is vooral de uitscheiding die een nare geur heeft. Hier komen veel organische stoffen in voor die snel en makkelijk verdampen, maar daarnaast ook gewoonweg stinken.

Uit onderzoek van het Nestle Purina Product Technology Center in Missouri blijkt dat hondenmicroben samen wel twintig verschillende geurstoffen aanmaken. Elke stof heeft een andere geur. Daarom ruikt een hond vaak naar verschillende aroma’s: fruit, amandel en aarde… De combinatie van al die stoffen zorgt ervoor dat je hond stinkt.

Wat kan je eraan doen?

Is er ook een oplossing tegen de geur? Helaas valt er niet veel aan te doen. Om je beestje toch zo proper mogelijk te houden, kan je op een paar dingen letten. Probeer zo vaak mogelijk de vacht te borstelen: dat verwijdert huidschilfers die veel slecht geurende schimmels bevatten.

Na een gezellig namiddagje wandelen met je hond in het park geef je hem best een douche. Honden hebben namelijk de drang om door modder en andere viezigheden te rollen. Dit zorgt ervoor dat de bacteriën in de vacht blijven zitten.

