Verrassend nieuws voor zangeres Ellie Goulding (34). Zij en haar partner Caspar Jopling (29) zijn al 30 weken verwachting van hun eerste kindje. Dat laat de zangers weten in de Britse ‘Vogue’, waar ze voor het eerst met haar babybuik werd gefotografeerd.

Ellie en haar echtgenoot, Caspar Jopling, krijgen binnenkort hun eerste kindje, vertelt de zangeres aan Vogue Engeland. Ze zijn al 30 weken in verwachting en hebben het nieuws maandenlang geheimgehouden tijdens de lockdown.

De zangeres heeft al maandenlang niemand gezien, legt ze uit aan de Amerikaanse Vogue. “We volgen de regels streng op, zodat we straks weer gewoon alles mogen doen. We zitten eigenlijk in onze eigen lockdown. Dit is zo’n vreemd jaar geweest. Zeker omdat er bij mij van alles aan het veranderen is”, vertelt Goulding.

Jongen of meisje?

De bevalling is voor binnen drie maanden, maar het koppel heeft geen plannen om het geslacht van de baby openbaar te maken. Een gender reveal zit er dus niet in. “We ontdekten het geslacht per ongeluk tijdens een echo. Het maakte ons echt niets uit, we hoopten alleen op een gezonde baby en verder niets. Het hele gedoe rondom een gender reveal is niet mijn ding”, legt de zangeres uit.

