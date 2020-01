Zou het dan toch terug goedkomen tussen de twee?

Wie die vraag momenteel op Twitter stelt, krijgt uit alle hoeken van de wereld een volmondige ‘JA’ te horen.

Brad Pitt en Jennifer Aniston waren zondag beiden aanwezig op de SAG Awards. Toen Jennifer een award in ontvangst nam voor haar rol in ‘The morning show’, keek Brad backstage vol bewondering naar de beelden. Wanneer Brad een speech gaf naar aanleiding van zijn prijs voor ‘Once upon a time in Hollywood’, keek Jennifer dan weer emotioneel naar haar ex-man.

Want voor wie het vergeten was: Brad en Jennifer waren vijf jaar getrouwd. Nadien liep het huwelijk stuk en trouwde Brad later met Angelina Jolie. Maar ook die relatie kwam in 2016 tot een einde. In 2017 kwam er óók een einde aan het huwelijk tussen Aniston en acteur Justin Theroux. Sindsdien zou het weer beter gaan tussen Brad en Jennifer.

Nu zwengelen foto’s van de SAG Awards de geruchtenmolen stevig aan. Op Twitter regent het hoopvolle reacties op de foto’s. Zullen we eens kijken waarover iedereen zo laaiend is? Kijk maar:

These are the pop culture moments we live and wait for! #BradPitt and #JenniferAniston supporting each other and sharing a moment at the #SAGAwards! 😍👏🏾❤️ pic.twitter.com/wdkLmUPmKt — Marcus (@MarcusUntrell92) January 20, 2020

Foto’s: AFP/GETTY – Bron: Nieuwsblad/Dail Mail