Stemacteur Hank Azaria stopt na dertig jaar met het inspreken van de stem van de Indiase winkeluitbater Apu in ‘The Simpsons’. Het personage kwam hoe langer hoe meer onder vuur te liggen wegens vermeend racisme en stereotypering.

De voorbije dertig jaar hield Apu Nahasapeemapetilon een supermarkt, de Kwik-E-Mart, in de stad Springfield, thuis van ‘The Simpsons’. Apu is een Indiase migrant en spreekt gebrekkig Engels in de animatiereeks.

Azaria, die ook de stemmen van barman Moe Szyslak, stripwinkeleigenaar Comic Book Guy en politiechef Clancy Wiggum inspreekt, verklaart dat de beslissing unaniem genomen werd. “We hebben de beslissing allemaal samen gemaakt. We voelen allemaal dat dit de juiste beslissing is, en het voelt goed.” Hij blijft wel gewoon de stemmen van de andere personages inspreken.

Het lot van het personage Apu is nu onzeker: “Wat er nu zal gebeuren met het personage laat ik over aan de makers”, aldus Azaria. “Ze zijn er nog niet uit. Er is enkel besloten dat ik zijn stem niet meer zal inspreken.”

Bedenker Matt Groening heeft naar verluidt verklaard dat Apu gewoon blijft bestaan als personage in ‘The Simpsons’, dat volgens Variety verlengd werd met een 32e seizoen.

Stereotypering

De kritiek op het Indiase personage bereikte in 2017 een kookpunt met de verschijning van een documentaire over Apu van komiek Hari Kondabolu, getiteld ‘The Problem With Apu’. Volgens Kondabolu vertegenwoordigt Apu een negatief stereotype over Zuid-Aziatische mensen.

Verscheidene Zuid-Aziatische acteurs klaagden over het feit dat ze regelmatig ‘Apu’ genoemd worden, of slachtoffer zijn van het stereotype dat neergezet wordt in ‘The Simpsons’. Zo getuigden Kal Penn, Hasan Minhaj, Sakina Jaffrey en Aparna Nancherla in de docu van Kondabolu over het feit dat ze vaak rollen als winkelbediende of taxichauffeur aangeboden krijgen.

Azaria gaf in het verleden al meermaals aan dat hij bereid was om afscheid te nemen van de controversiële rol van Apu.

