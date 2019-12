Dr. Dre is de best verdienende artiest van de afgelopen tien jaar. De 54-jarige rapper en producer is al een tijd niet meer zo actief in de muziekwereld, maar ondanks dat heeft zakenblad Forbes uitgerekend dat Dre het afgelopen decennium het meest heeft verdiend.

Dr. Dre harkte in totaal 950 miljoen dollar binnen, voornamelijk dankzij zijn koptelefoonmerk Beats. De rapper verkocht het bedrijf vijf jaar geleden aan Apple, maar heeft nog steeds zo’n 20 procent van de aandelen in handen.

Andere artiesten uit de top 3 van de lijst van Forbes verdienden hun geld op een meer traditionele manier. Zo zag Taylor Swift haar bankrekening de afgelopen tien jaar groeien met 825 miljoen dollar, dankzij haar tours en albums. Ook Beyoncé verdiende haar 685 miljoen dollar vooral met muziek, maar deed ook goede zaken door samenwerkingen met onder meer Adidas. Ook U2 (nummer 4 met 675 miljoen dollar) en Diddy (nummer 5 met 605 miljoen dollar) hebben tien goede jaren achter de rug.

Michael Jackson

Als de lijst ook dode artiesten zou bevatten dan stond Michael Jackson ver bovenaan. Het vermogen van de zanger, die in 2009 overleed, groeide de afgelopen tien jaar met ruim 2,3 miljard dollar.

Het bericht Deze artiest verdiende het meest in het afgelopen decennium verscheen eerst op Metro.