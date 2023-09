Tom Waes heeft het VOLLEDIG gehad: “Tot nooit meer!” (foto)

Op Instagram deelt tv-presentator Tom Waes een duidelijke boodschap.

Reizen kan soms frustrerend zijn. Dat bewijst ook Tom Waes. “Ik vlieg al jaren niet meer met Ryanair. Maar nu reizen in een groep, niet zelf geboekt, te laat gezien en niet meer te annuleren. En ja hoor, het was weer van dat. Gerona (Spanje, red.) – Eindhoven. Twee uur te laat. Twee uur in het vliegtuig wachten. Allemaal terug eruit gehaald. Vier uur wachten in een hok. Dan naar Keulen i.p.v. Eindhoven. Dan nog 2,5 uur met de bus naar Eindhoven. Twaalf uur onderweg”, schrijft hij bij onderstaande post.

“Fuck you, Ryanair”

Het bericht op Instagram is ook voorzien van een zeer duidelijk te begrijpen ‘afbeelding’. “Fuck you, Ryanair. Tot nooit meer. Nooit”, staat er zwart op wit te lezen. Zijn volgers? Die laten van zich horen. “Amaaaai het zal wel zijn!!! Ik ook NOOIT MEER!!! 😠”, laat zangeres Natalia weten. “Ik heb nog nooit problemen gehad met Ryanair”, klinkt het verder. “Met de auto ben je sneller”, besluit een laatste fan nog.