Delphine Lecompte is één van de revelaties uit ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Kijkend Vlaanderen smolt voor de eindeloze eerlijkheid en ontwapenende passage van de dichtster in het populaire spelprogramma. In een diepte-interview met Humo trekt ze die lijn moeiteloos door.

Op liefdesgebied blijkt Lecompte al heel wat watertjes te hebben doorzwommen. Seks blijkt daarbij een belangrijke factor te spelen. “Ik heb ooit, bij wijze van boutade, gezegd: Ik heb al vaak een gedicht onderbroken om seks te hebben, maar nog nooit seks onderbroken om een gedicht te schrijven.”

“Seks was bijna een verslaving”

”Ik kan me volkomen verliezen in seks. Er is een periode geweest dat het bijna een verslaving was, dat ik een doktersafspraak had en gewoon niet kon gaan, omdat ik een orgasme nodig had”, zo vertelt ze.

Meer zelfs, Lecompte wantrouwt mensen die hun seksleven ontkennen of beweren dat seks niet belangrijk is. “Ik kan dat niet geloven. Ik zou in ieder geval nooit kunnen overeenkomen met zulke mensen.

Foto: still SBS-Vier ‘De Slimste Mens ter Wereld’