Deze vrijdag weten we eindelijk wie er achter de vermommingen zit bij ‘The Masked Singer’. Koningin, Wolf en Duiker strijden in de finale om de titel van de beste gemaskerde zanger, maar die laatste heeft enkele dagen voor het grote moment zijn identiteit al onthuld op Instagram. Of niet?

Zowel Stan Van Samang, Ian Thomas als Gio Kemper deden alle drie dezelfde onthulling: zij zijn Duiker uit ‘The Masked Singer’. Alle drie zeggen ze dat ze het niet meer langer voor zich konden houden. Verwarring alom dus, want wie is het nu echt? De naam die het vaakste valt is die van Gio Kemper, maar of hij als enige de waarheid spreekt, zullen we nog zien.

View this post on Instagram A post shared by The Masked Singer | VTM (@vtm.themaskedsinger) on Nov 3, 2020 at 11:36am PST

View this post on Instagram ?? A post shared by Gio Kemper (@giokemper) on Nov 3, 2020 at 8:11am PST

Het bericht Duiker uit ‘The Masked Singer’ onthult op Instagram wie hij is verscheen eerst op Metro.