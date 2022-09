De ‘Levine-files’: al vijf vrouwen onthullen flirterige conversaties met frontman Maroon 5

Sumner Stroh, Alyson Rosef, Maryka, Alanna Zabel en Ashley Russell. Deze vijf vrouwen zijn inmiddels naar voren getreden met explosieve onthullingen over Adam Levine, de getrouwde frontman van Maroon 5. Allen hebben ze het over «flirterige en ongepaste conversaties», volgens Stroh was het zelfs een «fysieke affaire».

Eerst was er Sumner Stroh. Het 23-jarige model deed enkele dagen geleden op TikTok een boekje open over Adam Levine, de frontman van de Amerikaanse band Maroon 5. Volgens haar hadden zij en Levine een jaar lang een intieme affaire, compleet met flirterige conversaties en een «fysieke relatie», vertelt ze aan het Amerikaanse showbizzblad Page Six. Enkele maanden nadat de affaire spaak liep, vroeg de getrouwde Levine of hij het derde kind dat hij en zijn vrouw, model Behati Prinsloo, samen gaan krijgen, naar Sumner mocht vernoemen.

«Te ongepast om te delen»

De onthullingen van Stroh lijken alvast het een en het ander in beweging te hebben gezet. Sinds haar virale video op TikTok zijn nog vier (!) andere vrouwen naar buiten getreden over het gedrag van Levine. Allen getuigen ze over de «flirterige en soms ongepaste conversaties» die de zanger met hen gehad zou hebben.

Zo is er Alyson Rosef, die als eerste naar voren trad na Stroh. In een intussen verwijderde video op TikTok deelt ze enkele van de conversaties die ze met Levine had. Ze zegt dat er «nog veel meer waren», maar dat die «te ongepast waren om te delen». Ze riep ook eventuele andere vrouwen op om hun ervaringen met Levine te delen.

En dat deden ze. De volgende in het rijtje is het model Maryka. In haar Instagram Stories vertelt ze hoe de zanger het gesprek opende met «Ik ben nu geobsedeerd door jou.» Het model wees de frontman subtiel terecht door hem te vragen of hij niet getrouwd was, wat de zanger afwimpelde en zelfs stelde dat hij met het idee speelde om te scheiden van zijn vrouw.





Yogalerares

Maar ook zijn oude yogalerares Alanna Zabel mengde zich in de debatten. Volgens haar zou Levine aan zijn vrienden vertelt hebben dat ze «de beste kont van de stad had», aldus The New York Post. «Op een dag sms’te hij me en zei: «Ik wil de dag naakt met je doorbrengen».

Ten slotte kwam ook Ashley Russell naar voren. Ze runt een fitnessaccount op Instagram. In een artikel in The Daily Mail beweert ze dat Levine haar eerder dit jaar elke avond rond 10 uur een bericht stuurde. Russel vertelt dat ze de conversatie vreemd vond, maar wou zien hoe ver Levine zou gaan. «Het maakt me erg verdrietig dat hij getrouwd is en dit onvolwassen ding doet», liet ze optekenen in de Britse krant.

Geen reactie

Levine heeft voorlopig enkel gereageerd op de onthullingen van Sumner Stroh. Hij gaf toe flirterige conversaties met haar te hebben gehad, maar ontkent enige vorm van een fysieke affaire. De 43-jarige Levine is sinds 2014 getrouwd met het model Behati Prinsloo (34). Samen hebben ze twee dochters van vier en vijf jaar oud. Eerder deze maand kondigde het koppel nog aan dat er een derde kind onderweg is. Na een verklaring van Levine over de conversaties met Stroh – waarin hij «zwaar over de schreef ging» – zou het koppel besloten hebben een eensgezind front te vormen. Zowel Levine als Prinsloo hebben nog niet gereageerd op de nieuwe onthullingen van de vier andere vrouwen.

